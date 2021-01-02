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Под Выборгом нашли заминированное тело бизнесмена, бросившего гранату в экскаватор

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело предпринимателя с огнестрельным ранением и гранатой без чеки под ногой, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По данным собеседника агентства, ночью 1 января 44-летний бизнесмен из Выборгского района Ленинградской области подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около поселка Симагино, несколько раз выстрелил, предположительно, из автомата Калашникова в сторону экскаватора Volvo, после чего бросил в том же направлении гранату, которая взорвалась, и скрылся.

В тот же день полиция нашла неподалеку от Симагино ту самую машину BMW. Рядом с ней лежал труп предполагаемого стрелка с огнестрельным ранением головы, под его левой ногой находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии. Для разминирования тела на место были вызваны взрывотехники, сообщил источник.

При осмотре тела и автомобиля были обнаружены автомат Калашникова, автомат АКС-74, числящийся в розыске как утраченный в ходе боев в Чечне в 1994-1996 годах, охотничий карабин "Сайга", фрагменты гранаты Ф-1 и более 800 патронов различного калибра. В гараже и по месту проживания мужчины изъяли несколько гранат РГ-42 без запалов, более 500 патронов и глушители, добавил собеседник агентства.

По факту стрельбы по экскаватору возбуждено дело о хулиганстве. Следствие полагает, что причиной инцидента мог стать бизнес-конфликт и проблемы в бизнесе.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Ленобласть Выборг

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