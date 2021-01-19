Следствие попросит арестовать жителей Выборга "с манерами из 90-х"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Выборге следствие попросит суд арестовать двух наиболее участников группы, напавшей на посетителей в магазине на прошлой неделе, сообщили "Интерфаксу" в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

О задержании шести жителей Выборга "с манерами из 90-х" управление сообщило 14 января.

Уголовное дело в их отношении возбудили после нападения на покупателей в магазине, которым угрожали оружием. Среди потерпевших был оперативник угрозыска полиции. По версии следствия, подозреваемые решили напасть на людей, чтобы самоутвердиться, других оснований для этого не было. После драки напавшие устроили погоню за потерпевшими на автомобилях. Пострадавший полицейский получил ранение из травматического оружия.

Подозреваемых задержали в январе. По оперативным данным, они создали группировку, которая специализировалась на "решении" конфликтов незаконными методами. При обысках у них нашли и изъяли много холодного и огнестрельного оружия, а также удостоверения и форму сотрудников правоохранительных органов.