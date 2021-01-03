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В ДТП в Туве погибли восемь человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием двух легковушек в Туве унесла жизни восьми человек, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, авария произошла на трассе в Улуг-Хемском районе. Как он рассказал, "столкнулись два переполненных легковых автомобиля местных жителей, направлявшихся в гости в соседние села".

Собеседник агентства добавил, что еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Со своей стороны в межмуниципальном отделе МВД РФ "Улуг-Хемский" сообщили "Интерфаксу", что в ДТП, предварительно, погибли семь человек. Как отметил собеседник агентства, "точной информации не можем пока дать, связь плохая с ними (на месте происшествия - ИФ)". По его данным, еще двое пострадали.

Между тем, в Единой дежурной диспетчерской службе Улуг-Хемского района агентству подтвердили, что в аварии при столкновении автомобилей Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla погибли восемь человек и трое пострадали.

Собеседник агентства уточнил, что на месте ДТП погибли семь человек, еще один скончался по дороге в больницу, его везли попутным транспортом. Среди погибших детей нет. Двое из троих пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, отметил он.

Тува

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