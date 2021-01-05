В Иркутской области восстановили электроснабжение после сбоя

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстановили электроснабжение после аварийного отключения в нескольких населенных пунктах Иркутской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" министр ЖКХ региона Анатолий Никитин во вторник.

"Был оперативно подготовлен пункт временного размещения и автотранспорт для эвакуации. Но ничего из этого не потребовалось. Сейчас все работы завершены, электроснабжение полностью восстановлено", - сказал министр.

Во вторник утром произошел сбой в подаче электроснабжения, в результате которого без электричества остались 22 138 человек, в том числе 7 070 детей, проживающие в восьми населенных пунктах. Температура воздуха в регионе составляет 28 градусов мороза.