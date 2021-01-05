Не все желающие смогут попасть на патриаршую рождественскую службу

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Проход на патриаршую рождественскую службу в храме Христа Спасителя из-за коронавируса будет ограничен.

Официальный сайт Русской православной церкви отмечает, что неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Для защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям.

По традиции, патриарх Кирилл в ночь с 6 на 7 января совершит праздничную службу по случаю Рождества. Богослужение начнется в 23:00. Его прямую трансляцию будут вести Первый канал, "Россия-1" (ВГТРК), церковные телеканалы и официальный портал РПЦ.