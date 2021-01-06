Патриарх Кирилл призвал помолиться о больных COVID-19 и о врачах

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Борьба с коронавирусом стала одной из ключевых тем рождественского послания патриарха Кирилла в этом году.

"Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания", - говорится в послании главы Русской церкви, опубликованном в преддверии Рождества.

Патриарх призвал помолиться о даровании скорейшего исцеления больным и ниспослании помощи врачам и всем медицинским работникам, "самоотверженно борющимся" за здоровье и жизни.

При этом он напомнил, что "никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всём полагается на Бога", поэтому нужно "без ропота" принять постигшие испытания.

"Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим (...) Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий", - пишет патриарх Кирилл.

В заключение он пожелал, чтобы Господь благословил народы земли миром и помог осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты.