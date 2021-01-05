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Президент РФ поставил перед правительством задачу снизить безработицу

Президент РФ поставил перед правительством задачу снизить безработицу
Центр занятости населения "Моя работа" в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В 2021 году рынок труда должен быть восстановлен, это важнейшая задача правительства РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы, а значит дать людям стабильный заработок", - сказал Путин на совещании по вопросам социальной защиты населения.

Президент отметил, что вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старшего поколения – были и остаются приоритетами для государства.

"Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием. Прошу настроить на такую работу всех наших коллег в регионах РФ и правительство России в целом", - отметил Путин.

Владимир Путин

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