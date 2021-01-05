Более 10 тыс. жителей Тверской области остаются без света из-за снегопада

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Энергетики в Тверской области восстановили повреждения в сетях 35 кВ и выше, что позволило подать электроэнергию в населенные пункты, в которых проживает более 8 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба "Россети Центр".

При этом ремонтные работы по технологическим нарушениям в сетях 0,4 - 10 кВ продолжаются.

В понедельник на территорию Тверской области обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.

В результате, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 1028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов - всего более 18,7 тыс. человек.

В регионе действует оперативный штаб, который координирует работу служб и держит ситуацию на контроле. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать необходимое содействие энергетикам тверского филиала "Россети Центр" в проведении восстановительных работ.

Также по поручению губернатора направлена дополнительная специализированная техника для устранения последствий снегопадов в Верхневолжье.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 бригад, 515 человек и 179 единиц техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".