Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Более 10 тыс. жителей Тверской области остаются без света из-за снегопада

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Энергетики в Тверской области восстановили повреждения в сетях 35 кВ и выше, что позволило подать электроэнергию в населенные пункты, в которых проживает более 8 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба "Россети Центр".

При этом ремонтные работы по технологическим нарушениям в сетях 0,4 - 10 кВ продолжаются.

В понедельник на территорию Тверской области обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.

В результате, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 1028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов - всего более 18,7 тыс. человек.

В регионе действует оперативный штаб, который координирует работу служб и держит ситуацию на контроле. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать необходимое содействие энергетикам тверского филиала "Россети Центр" в проведении восстановительных работ.

Также по поручению губернатора направлена дополнительная специализированная техника для устранения последствий снегопадов в Верхневолжье.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 бригад, 515 человек и 179 единиц техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".

Тверская область

Новости по теме

Новости

Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море

Путин объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями

Режим повышенной готовности из-за ледяного дождя ввели в 4 регионах РФ

Режим повышенной готовности из-за ледяного дождя ввели в 4 регионах РФ

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Кремль заявил, что Путин не будет "стрелять себе в ногу" в отношениях с Украиной

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

Петербуржец зарезал жену и погиб, упав с балкона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');