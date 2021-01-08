Медицинская бригада погибла при столкновении с грузовиком на Сахалине

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Автомобиль минздрава Сахалинской области столкнулся с грузовиком на трассе Южно-Сахалинск - Оха, погибли два члена медицинской бригады, возвращавшиеся из районной больницы.

По информации регионального главка МЧС России, столкновение грузового автомобиля с автомобилем УАЗ, принадлежащим областному минздраву произошло на 5 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха.

Региональное управление ГИБДД в свою очередь сообщает, что водитель УАЗ не учел дорожные условия, допустил занос автомобиля, что привело к столкновению со встречным автомобилем"МАN". Водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте ДТП.

Как уточнила пресс-служба правительства Сахалинской области, медицинская бригада возвращалась из служебной поездки в район.

"Дорожно-транспортное происшествие на юге Сахалина сегодня унесло жизни врача регионального патологоанатомического бюро и водителя санитарного автомобиля. Они возвращались в Южно-Сахалинск из Долинской ЦРБ после выполнения медицинского задания", - говорится в сообщении.

Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших.