В Норильске изучают возможность повторного схода лавины на курорте

Специалисты оценивают вероятность повторного схода лавины в горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" под Норильском

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Вероятность повторного схода лавины на месте ЧП в горнолыжном комплексе "Гора отдельная" в Норильске, где пять домиков с людьми оказались под снегом, уточняется, сообщил начальник Управления по делам гражданской обороны и ЧС Администрации города Норильска Евгений Панферов.

"Возможность повторного схода лавины сейчас уточняется, поэтому ничего точнее сказать не могу", - сказал Панферов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), комментируя вероятность схода второй волны лавины.

Он также отметил, что поиск людей, находящихся под завалами, осложняется непростыми погодными условиями.

"На том месте, где ведутся работы, у нас склон, метель и большой объем снега. Плюс, людям не очень удобно работать, потому что снег достаточно глубокий", - сказал начальник управления.

По словам Панферова, на месте инцидента в настоящий момент ожидается подкрепление из числа спасателей города Дудинка.

Ранее сообщалось, что пять домиков в горнолыжном комплексе "Гора отдельная" в Норильске засыпало снежной лавиной. В домиках находились люди, их число уточняется.

В ликвидации последствий схода лавины под Норильском участвуют более 200 человек и 18 единиц техники.

Как следует из данных открытых источников, горнолыжный курорт "Гора Отдельная" находится на окраине Норильска, в Таймырском Долгано-Ненецком районе в северной части Красноярского края. Первый подъемник на курорте был запущен в эксплуатацию в 70-е годы. Продолжительность сезона работы комплекса с середины октября и практически до июня. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности: есть трассы с "синей", "красной" и даже "черной" маркировкой. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1500 метров при перепаде высот 300 метров.