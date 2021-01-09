МЧС сообщило о шестой постройке под снегом на курорте под Норильском

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю сообщает о шести постройках, которые оказались под сошедшей лавиной под Норильском,

"Под завалом оказалось до шести построек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о пяти постройках.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что "По состоянию на 23.40 в Норильске в районе горнолыжного склона "Гора Отдельная", в результате схода снежной массы под завалом оказалось до 6 построек, под завалами могут находится люди проводятся поисково-спасательные работы".

Там отметили, что проведение поисково-спасательных работ осложняется темным временем суток, температурой воздуха -23° С и метелью со скоростью ветра до 12 м/с.

"Для усиления группировки к месту ликвидации последствий схода лавины следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В готовности находится самолет Ан-74 МЧС России и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда",- подчеркнули в МЧС.