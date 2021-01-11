В Петербурге воры вывезли из магазина в коляске товары на 1,6 млн руб.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга раскрыла крупную кражу из сетевого магазина спортивных товаров.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, 27 ноября 2020 года две женщины вывезли из магазина в детской коляске товары на сумму более 1,6 млн рублей.

В полицию представитель торговой сети обратился 4 декабря. Было возбуждено дело по статье "кража".

Подозреваемыми по данному делу оказались 33-летняя ранее судимая мастер маникюра из Московской области и 23-летняя безработная жительница Кабардино-Балкарии. Их задержали 9 января.

Полиция полагает, что женщины могут быть причастны к аналогичным преступлениям.