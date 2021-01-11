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Экс-директор структуры "Росатома" осужден за передачу секретных технологий в КНР

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Суд в Новоуральске (Свердловская область) приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-гендиректора ООО "Атоммашкомплекс УЭХК" (УЭХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ "Росатома") Тараса Крокоса, обвиняемого в передаче за рубеж секретных технологий для создания оружия массового поражения, сообщает пресс-служба суда.

"Согласно приговору суда, Крокосу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Крокос по электронной почте отправил китайской организации конструкторскую документацию на изготовление лодочек, используемых для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения. Умысел на передачу этой информации, к которой он имел доступ, будучи гендиректором ООО "Атоммашкомплекс УЭХК", по информации суда, возник у него в период с ноября 2016 года по январь 2017 года.

"Осознавая, что для передачи иностранной организации подобного рода документации необходимо наличие лицензии ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) России, Крокос с целью получения коммерческой прибыли для ООО "Автоммашкомплекс УЭХК" в размере более 25 млн рублей, в нарушение законодательства решил не получать лицензию для осуществления данной внешнеэкономической операции", - отметили в суде.

Суд признал Крокоса виновным по части 3 статьи 189 УК РФ (незаконная передача иностранной организации технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Крокос был директором ООО "Атоммашкомплекс УЭХК" с июля 2014 года, в ноябре 2019 года на эту должность был назначен Сергей Сметанин.

ООО "Атоммашкомплекс УЭХК" занимается проектированием и изготовлением специализированного оборудования, применяемого в атомной отрасли, нефтяной и газовой промышленности, оказывает услуги по ремонту и монтажу оборудования, разработке и производстве продукции электромашиностроения.

Свердловская область УЭХК ТВЭЛ Росатом Тарас Крокос Китай

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