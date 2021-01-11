Суд арестовал петербуржца за отказ надеть маску и побег от полиции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности за неповиновении полиции местного жителя Андрея Павлова, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Ему назначено наказание в виде двух суток ареста, говорится в пресс-релизе.

Согласно материалам, вечером 28 декабря 2020 года Павлов находился без маски в торговом комплексе "Ракита". Полицейские несколько раз потребовали у него документы для составления протокола и сообщили о необходимости проследовать в отдел, но мужчина отказался, оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление и попытался от них сбежать.

В ходе судебного разбирательства Павлов полностью признал вину.