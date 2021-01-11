Травмы от пиротехники в праздники получили 8 жителей Петербурга

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Петербурге использование пиротехники стало причиной травмирования людей и пожара в квартире в новогоднюю ночь, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

По его словам, в числе пострадавших один ребенок, который госпитализирован.

Кроме того, в новогоднюю ночь петарда стала причиной пожара на балконе квартиры в Красносельском районе города. Огонь удалось оперативно потушить, пострадавших нет.

В Москве только в новогоднюю ночь от пиротехники пострадали свыше 10 человек.

Ранее стало известно, что сочинцы обратились к мэру города-курорта Алексею Копайгородскому и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой запретить фейерверки, бесконтрольный запуск которых в новогодние праздники привел к пожарам.