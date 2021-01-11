Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:41Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 068+711 688

Травмы от пиротехники в праздники получили 8 жителей Петербурга

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Петербурге использование пиротехники стало причиной травмирования людей и пожара в квартире в новогоднюю ночь, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

По его словам, в числе пострадавших один ребенок, который госпитализирован.

Кроме того, в новогоднюю ночь петарда стала причиной пожара на балконе квартиры в Красносельском районе города. Огонь удалось оперативно потушить, пострадавших нет.

В Москве только в новогоднюю ночь от пиротехники пострадали свыше 10 человек.

Ранее стало известно, что сочинцы обратились к мэру города-курорта Алексею Копайгородскому и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой запретить фейерверки, бесконтрольный запуск которых в новогодние праздники привел к пожарам.

Петербург

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Петербурге после праздников подскочило число обращений к врачам из-за COVID

В Петербурге после праздников подскочило число обращений к врачам из-за COVID

В Южном Судане вместе с Варламовым и Верзиловым задержали пилотов самолета

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Пандемия коронавируса

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам
Пандемия коронавируса

В России прирост случаев COVID-19 снизился на 15% в сравнении с концом декабря

Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января
Пандемия коронавируса

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');