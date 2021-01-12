Прокуратура выявила свыше 3,5 млн нарушений федерального закона в 2020 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В 2020 году органами прокуратуры было выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального закона, заявил президент России Владимир Путин в обращении к работникам и ветеранам прокуратуры в связи с их профессиональным праздником, которое было показано во вторник телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).

"Фронт работы у вас всегда большой, так за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального закона, для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19000 уголовных дел", - сказал глава государства.

"За каждой этой цифрой - восстановленная правда и справедливость, жду от вас весомых результатов и в наступившем году", - отметил он.

Президент поблагодарил прокуроров "за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества".