Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:26Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 281 904+647 586

Прокуратура выявила свыше 3,5 млн нарушений федерального закона в 2020 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В 2020 году органами прокуратуры было выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального закона, заявил президент России Владимир Путин в обращении к работникам и ветеранам прокуратуры в связи с их профессиональным праздником, которое было показано во вторник телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).

"Фронт работы у вас всегда большой, так за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального закона, для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19000 уголовных дел", - сказал глава государства.

"За каждой этой цифрой - восстановленная правда и справедливость, жду от вас весомых результатов и в наступившем году", - отметил он.

Президент поблагодарил прокуроров "за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества".

Новости

Сильный пожар произошел в екатеринбургской многоэтажке

Буровая установка загорелась при выбросе метана на Сахалине

Дело о ДТП в Подмосковье расследуют как преступление против военной службы

Дело о ДТП в Подмосковье расследуют как преступление против военной службы

Дело возбудили из-за гибели четырех военнослужащих в ДТП в Подмосковье

Что произошло за день: понедельник, 11 января

Пандемия коронавируса

В Петербурге временно остановили запись на COVID-вакцинацию

Арестованный бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку

Пандемия коронавируса

Pfizer не сможет продать вакцину частным клиникам РФ в 2021 году

Российский трубоукладчик отошел от зоны достройки "Северного потока 2"

В Кремле завершились 4-часовые переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Кремле завершились 4-часовые переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');