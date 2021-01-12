В Сбербанке придумали, как выявлять заразившихся COVID-19 по звуку

В App Store и Google Play скоро появится соответствующее приложение

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка разработала алгоритм, который в течение 60 секунд по звуку может определить вероятность того, что человек болен COVID-19. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Вероятность заражения определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и по трем звуковым моделям - голоса, дыхания и кашля.

Звуковые файлы преобразуются в спектрограмму, которая показывает распределение мощности сигнала на разных частотах. Затем ее анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую тренировали на базе более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.

Средний ROC AUC (площадь под "кривой ошибок") созданной модели на данный момент равен 0,8, но в Сбере ожидают, что качество модели улучшится за счет увеличения объема анализируемых данных, в том числе собранных с помощью мобильного приложения.

Ведяхин напомнил, что в Сбербанке выразили готовность создать такой алгоритм в начале ноября 2020 года.

"Конечно, наша модель пока не достигает точности биологического PCR, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд!", - заявил он.

Приложение с этим чекером скоро будет доступно в App Store и Google Play, пообещал Ведяхин.