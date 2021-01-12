В ГД внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - За моральный вред, причиненный гражданину в результате незаконного задержания на 48 часов, предлагается предусмотреть компенсацию.

Соответствующий законопроект с поправками в Гражданский кодекс (ГК) размещен в базе законодательной деятельности Госдумы. Проект закона подготовлен депутатом фракции "Единая Россия" Натальей Костенко.

В пояснительной записке отмечается, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) указаны различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, в том числе административное задержание (максимальный срок которого составляет 48 часов).

Вместе с тем, считает автор, "даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ".

В связи с этим, предлагается учитывать лишение (ограничение) свободы в числе мер, за которые полагается компенсация морального вреда и "ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда". Также в указанные перечни законопроектом предлагается включить прямое указание на такие меры, как административное задержание и незаконное задержание в качестве подозреваемого.

Костенко пояснила "Интерфаксу", что "объем компенсации будет определять суд". "Это будет зависеть от понесенного ущерба, например, сколько человек потерял в зарплате", - сказала Костенко.

Депутат отметила, что на ее инициативу получен положительный отзыв в рамках экспертного совета фракции "Единая Россия", а Минюст в целом поддержал законопроект.