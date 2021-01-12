Кравцов пообещал, что дистанционное образование не заменит очного

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Дистанционное обучение никогда не заменит традиционное, но будет использоваться точечно по мере необходимости, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства отметил, что переход на дистанционное обучение был вынужденной мерой, на которую пошли, "чтобы сохранить здоровье учителей, учеников,".

"Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения", - сказал Кравцов .

В свою очередь президент напомнил, что в этом году должна быть закончена работа по оборудованию школьных учреждений страны скоростным интернетом.

Министр рассказал, что цифровая образовательная среда, дополняющая традиционное обучение, уже создана. По его словам, она отвечает на вызовы и усиливает классическое образование.