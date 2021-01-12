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Массовое отравление детей произошло в дагестанском Буйнакске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Десятки детей поступили в больницу с признаками отравления в городе Буйнакске (Дагестан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации во вторник.

"По предварительной информации, 30 детей поступили в детскую больницу Буйнакска с признаками отравления. У них наблюдается повышенная температура, тошнота и рвота", - сказал собеседник агентства.

По его данным, самому старшему из детей 13 лет.

"Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств", - добавил собеседник агентства.

Сотрудники МУП "Буйнакскводоканал" и Роспотребнадзора произвели забор со всех источников питьевой воды, поступаемой в город, и направили на экспертизу.

"До получения результатов анализа руководство городской администрации обращается к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из крана в домах Буйнакска", - сказал представитель горадминистрации.

В городской администрации попросили жителей города не пить сырую питьевую воду из крана до получения результатов анализа.

Буйнакск Дагестан

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