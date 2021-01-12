Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Число отравившихся детей в Дагестане выросло до 33

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Число госпитализированных с признаками пищевого отравления детей в дагестанском Буйнакске выросло до 33, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в пресс-службе городской администрации сообщали о госпитализации 30 детей с признаками отравления. Самому взрослому из них 13 лет, самому младшему - 2 года.

Причину отравления устанавливают власти города и специалисты региональных Минздрава и Роспотребнадзора. Однако ранее сообщалось, что дети могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим руководство городской администрации обратилось к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из крана в домах Буйнакска.

Дагестан

Новости по теме

Новости

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной

Что произошло за день: вторник, 12 января

Массовое отравление детей произошло в дагестанском Буйнакске

Pfizer изучит возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России

Арестован водитель грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов

Арестован водитель грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов

Житель Ростова-на-Дону получил два года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

Роскомнадзор возбудил восемь дел в отношении проектов "Радио Свобода"

Роскомнадзор возбудил восемь дел в отношении проектов "Радио Свобода"

Лукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в России

Лукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в России

Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено

Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено

В ГД внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

В ГД внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');