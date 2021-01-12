Число отравившихся детей в Дагестане выросло до 33

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Число госпитализированных с признаками пищевого отравления детей в дагестанском Буйнакске выросло до 33, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в пресс-службе городской администрации сообщали о госпитализации 30 детей с признаками отравления. Самому взрослому из них 13 лет, самому младшему - 2 года.

Причину отравления устанавливают власти города и специалисты региональных Минздрава и Роспотребнадзора. Однако ранее сообщалось, что дети могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим руководство городской администрации обратилось к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из крана в домах Буйнакска.