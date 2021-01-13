В России начали изучать действие вакцин против нового штамма COVID-19

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма COVID-19, сейчас проводятся соответствующие исследования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день я могу сказать, что тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра "Вектор", говорит, что вакцины эффективны против этого нового штамма, но (...) мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, что это действительно так и основания сейчас утверждать у нас есть", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она уточнила, что сейчас идут испытания на животных. При этом она подчеркнула, что "сиквенс нового штамма и любых других штаммов инфекционных имеет принципиально важное значение, и мы сейчас отрабатываем технологию (...) по сиквенированию штаммов инфекционных заболеваний, и это даст нам возможность иметь более широкое представление о том, что курсирует не только на территории РФ, но и в мире в целом".

Путин подчеркнул необходимость исследования работы вакцины при мутации штаммов вируса. "Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", - заявил президент РФ.

Он отметил со ссылкой на мнения специалистов, что российская вакцина будет эффективно действовать и в условиях появления новых штаммов вируса. "Но все равно нужны глубокие исследования", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в некоторых странах регистрируется всплеск заболеваемости коронавирусом, и пока неясно, с чем это связано - с отсутствием эпидемиологической дисциплины среди населения в праздники или появлением новых штаммов вируса.

"Нам нужно точно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты и наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы точно представлять, как действует вакцина", - заявил президент.

В конце прошлого года стало известно о распространении в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса. В стране перед Рождеством были введены строгие ограничения, позднее штамм стали находить и в других странах. 10 января стало известно о первом случае заражения в России.