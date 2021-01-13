Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 068+711 688

Суд признал незаконной изоляцию петербурженки, вернувшейся из Таиланда

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы Ирины Арустамян к главному государственному санитарному врачу города Наталии Башкетовой и городскому управлению Роспотребнадзора о признании незаконным постановления об изоляции в обсерватор в марте 2020 года, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Акт признан незаконным, говорится в сообщении.

Согласно исковому заявлению, 15 марта 2020 года Арустамян вернулась в Петербург из туристической поездки в Таиланд. 24 марта Башкетова вынесла в отношении женщины постановление об изоляции в обсерватор.

Арустамян считает документ незаконным, так как она прибыла в Петербург до издания постановления главы Роспотребнадзора РФ об изоляции приезжающих из-за рубежа (постановление от 18 марта 2020 года "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019").

На момент возвращения Арустамян в Россию действовало постановление правительства, где возвращающимся из неблагополучных по коронавирусу стран, перечень которых был обозначен в этом документе, рекомендовали на 14 дней изолироваться дома. Таиланда в указанном списке не было.

2 апреля женщину выписали из обсервации в пансионате "Заря", тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Арустамян не нарушалось каких-либо требований и обязанностей по самоизоляции. Изоляция в обсерваторе незаконна и нарушает право гражданина на свободу передвижения", - приводит пресс-служба доводы истицы.

Кроме того, в отношении женщины вели доследственную проверку на предмет преступления по статье "сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" (статья 237 УК РФ). 22 апреля в возбуждении в отношении нее дела было отказано, добавляет пресс-служба.

Петербург Роспотребнадзор Коронавирус Таиланд Наталья Башкетова

Новости

В Южном Судане вместе с Варламовым и Верзиловым задержали пилотов самолета

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Пандемия коронавируса

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам
Пандемия коронавируса

В России прирост случаев COVID-19 снизился на 15% в сравнении с концом декабря

Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января
Пандемия коронавируса

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд

Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');