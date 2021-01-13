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РКН счел, что упоминание в СМИ похожих на мат имен и названий городов не нарушает закон

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Использование в материалах средств массовой информации имен, фамилий и географических названий, созвучных нецензурным словам, не нарушает закон "О СМИ", но транскрибировать их стоит с учетом восприятия аудитории, заявили в Роскомнадзоре.

"Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении сказано, что написание или произношение иностранных имен, фамилий, географических названий, "которые на русском языке созвучны нецензурным словам, зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ".

В Роскомнадзоре отметили, что "написание иностранных имен, фамилий, географических названий не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики".

"Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией... и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ", - заявили в РКН.

Ранее издание "Свободные новости" сообщило, что управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало удалить с его сайта комментарий пользователя, написавшего название города в Мексике, которое надзорный орган посчитал нецензурным.

Роскомнадзор

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