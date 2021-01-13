Пять человек погибли при пожаре в хабаровской многоэтажке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В многоквартирном жилом доме по ул. Белорусская, 2 пожар, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.

Из открытых данных следует, что по этому адресу расположен девятиэтажный жилой дом.

Собеседник агентства добавил, что причина возгорания устанавливается.