Против жительницы Новосибирска возбудили дело из-за гибели племянницы на горке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летиней жительницы Новосибирска по факту гибели ребенка на спуске горнолыжного комплекса "Корел-Иня", сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 1 января 2021 года подозреваемая находилась на горнолыжной трассе вместе с несовершеннолетней племянницей. Девушка отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка. Скатываясь со склона, ребенок столкнулся с металлической опорой канатной дороги. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Местное издание "Сибкрай" ранее писало, что девочка скатилась с горы на "плюшке" в не предназначенном для этого месте.