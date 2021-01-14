Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 910+712 530

Против жительницы Новосибирска возбудили дело из-за гибели племянницы на горке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летиней жительницы Новосибирска по факту гибели ребенка на спуске горнолыжного комплекса "Корел-Иня", сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 1 января 2021 года подозреваемая находилась на горнолыжной трассе вместе с несовершеннолетней племянницей. Девушка отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка. Скатываясь со склона, ребенок столкнулся с металлической опорой канатной дороги. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Местное издание "Сибкрай" ранее писало, что девочка скатилась с горы на "плюшке" в не предназначенном для этого месте.

Новосибирск

Новости

Гордума приняла отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ

Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ

Что произошло за день: среда, 13 января

Пожар в омской больнице ликвидирован

Пожар в омской больнице ликвидирован
Пандемия коронавируса

В Петербурге после праздников подскочило число обращений к врачам из-за COVID

В Петербурге после праздников подскочило число обращений к врачам из-за COVID

В Южном Судане вместе с Варламовым и Верзиловым задержали пилотов самолета

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Пандемия коронавируса

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам
Пандемия коронавируса

В России прирост случаев COVID-19 снизился на 15% в сравнении с концом декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');