Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:43Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 92 348 199+744 289

Петербургские школьницы создали "группу смерти" в мессенджере

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Петербурге три школьницы создали в мессенджере группу смерти, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне, 13 января, вечером в полицию обратилась мать 13-летней школьницы из Красногвардейского района и рассказала, что ее дочь не вернулась из школы домой, оставив предсмертную записку. Было установлено, что девочка уходила после учебы в компании двух одноклассниц, и одна из подруг также оставила матери записку о намерении уйти из жизни.

Трагедию удалось предотвратить: полицейские при содействии регионального УФСБ нашли школьниц и передали медикам, рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что в конце декабря 2020 года несовершеннолетние создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров, где активно обсуждали намерения покончить жизнь самоубийством, добавили в региональном главке МВД.

Как отмечается, семьи школьниц - благополучные, в поле зрения полиции девочки не попадали. По факту инцидента проводится проверка с привлечением подразделения по делам несовершеннолетних, сообщили в полиции.

МВД Петербург

Новости

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

Около 10 млн россиян отправились в поездки по РФ в новогодние каникулы

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара
Пандемия коронавируса

Крым за сутки побил антирекорд по COVID после улучшения в праздники

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Забивший до смерти педофила уфимец получил восемь лет строгого режима

Навальный находится в розыске в России с конца прошлого года

Навальный находится в розыске в России с конца прошлого года

Что случилось этой ночью: четверг, 14 января

Гордума приняла отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ

Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');