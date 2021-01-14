Петербургские школьницы создали "группу смерти" в мессенджере

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Петербурге три школьницы создали в мессенджере группу смерти, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне, 13 января, вечером в полицию обратилась мать 13-летней школьницы из Красногвардейского района и рассказала, что ее дочь не вернулась из школы домой, оставив предсмертную записку. Было установлено, что девочка уходила после учебы в компании двух одноклассниц, и одна из подруг также оставила матери записку о намерении уйти из жизни.

Трагедию удалось предотвратить: полицейские при содействии регионального УФСБ нашли школьниц и передали медикам, рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что в конце декабря 2020 года несовершеннолетние создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров, где активно обсуждали намерения покончить жизнь самоубийством, добавили в региональном главке МВД.

Как отмечается, семьи школьниц - благополучные, в поле зрения полиции девочки не попадали. По факту инцидента проводится проверка с привлечением подразделения по делам несовершеннолетних, сообщили в полиции.