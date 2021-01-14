Создавшие "группу смерти" петербургские школьницы заявили, что обиделись на жизнь

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Обида на жизнь подтолкнула к намерению совершить самоубийство, признались три петербургские школьницы, создавшие "группу смерти" в мессенджере. Об этом сообщили журналистам в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной в четверг.

"По словам самих девочек, они были обижены на жизнь", - сказал собеседник.

В настоящее время подростки выписаны из больницы домой, их состояние удовлетворительное. Семьи школьниц благополучные, сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции ранее не попадали, по месту обучения характеризуются положительно.

Накануне вечером в полицию обратилась мать 13-летней школьницы из Красногвардейского района и рассказала, что ее дочь не вернулась из школы домой, оставив предсмертную записку. Было установлено, что девочка уходила после учебы в компании двух одноклассниц, и одна из подруг также оставила матери записку о намерении уйти из жизни. Трагедию удалось предотвратить: полицейские при содействии регионального УФСБ нашли школьниц и передали медикам.

Как выяснилось, в конце декабря 2020 года девочки создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров, где активно обсуждали намерения покончить жизнь самоубийством.

Полиция Петербурга инициировала проверку, в том числе с привлечением сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, школьницы употребили лекарственные препараты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" (статья 110 УК РФ).