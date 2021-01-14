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Создавшие "группу смерти" петербургские школьницы заявили, что обиделись на жизнь

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Обида на жизнь подтолкнула к намерению совершить самоубийство, признались три петербургские школьницы, создавшие "группу смерти" в мессенджере. Об этом сообщили журналистам в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной в четверг.

"По словам самих девочек, они были обижены на жизнь", - сказал собеседник.

В настоящее время подростки выписаны из больницы домой, их состояние удовлетворительное. Семьи школьниц благополучные, сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции ранее не попадали, по месту обучения характеризуются положительно.

Накануне вечером в полицию обратилась мать 13-летней школьницы из Красногвардейского района и рассказала, что ее дочь не вернулась из школы домой, оставив предсмертную записку. Было установлено, что девочка уходила после учебы в компании двух одноклассниц, и одна из подруг также оставила матери записку о намерении уйти из жизни. Трагедию удалось предотвратить: полицейские при содействии регионального УФСБ нашли школьниц и передали медикам.

Как выяснилось, в конце декабря 2020 года девочки создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров, где активно обсуждали намерения покончить жизнь самоубийством.

Полиция Петербурга инициировала проверку, в том числе с привлечением сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, школьницы употребили лекарственные препараты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" (статья 110 УК РФ).

Петербург

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