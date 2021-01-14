В Кемерове проверят сообщения о первокласснице, которая угрожала сверстнику ножом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Кемерове прокуроры проверят публикации о том, что в Лесной Поляне первоклассница пришла в школу с большим ножом и пообещала напасть на одноклассника. Об этом сообщили в Кемеровской областной прокуратуре.

Речь идет о проверке на предмет соблюдения прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса.

Свою проверку начали и в Следственном комитете.

В мэрии Кемерова "Интерфаксу" сказали, что тоже проверят эти сообщения.

Региональное издание А42.RU со ссылкой на источник написало, что еще в декабре эта девочка пришла в школу с тесаком и пообещала напасть на одноклассника. Ранее она напала на него с карандашом, и он получил травму глаза.