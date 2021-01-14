Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 348 199+744 289

В Кемерове проверят сообщения о первокласснице, которая угрожала сверстнику ножом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Кемерове прокуроры проверят публикации о том, что в Лесной Поляне первоклассница пришла в школу с большим ножом и пообещала напасть на одноклассника. Об этом сообщили в Кемеровской областной прокуратуре.

Речь идет о проверке на предмет соблюдения прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса.

Свою проверку начали и в Следственном комитете.

В мэрии Кемерова "Интерфаксу" сказали, что тоже проверят эти сообщения.

Региональное издание А42.RU со ссылкой на источник написало, что еще в декабре эта девочка пришла в школу с тесаком и пообещала напасть на одноклассника. Ранее она напала на него с карандашом, и он получил травму глаза.

Кемерово СКР

Новости

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Пандемия коронавируса

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

Около 10 млн россиян отправились в поездки по РФ в новогодние каникулы

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара
Пандемия коронавируса

Крым за сутки побил антирекорд по COVID после улучшения в праздники

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Забивший до смерти педофила уфимец получил восемь лет строгого режима

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');