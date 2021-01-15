Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:40Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 93 087 609+734 058

В Саратове вновь задержали прокурора, проходящего по 2 уголовным делам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров, фигурант двух дел о коррупции, вновь задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Морозов.

"Пригаров задержан в ночь на пятницу, около полуночи, в порядке ст. 91 УПК в рамках расследования второго уголовного дела", - сказал Морозов.

"Это задержание, на наш взгляд, бессмысленное. Пригаров - вдовец, он никуда не скрывался от следствия, у него несовершеннолетний ребенок. К тому же накануне Саратовский областной суд освободил его из-под домашнего ареста. Защита будет обжаловать решение о задержании", - отметил адвокат.

Морозов уточнил, что в пятницу суд должен принять решение о мере пресечения для Пригарова.

Как сообщалось, следствие возбудило два уголовных дела в отношении прокурора по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере), одно было возбуждено 31 декабря 2020 года, второе - 13 января.

Ему инкриминируется получение двух взяток - в 18 млн рублей и в 15 млн рублей. По версии следствия, за незаконное вознаграждение Пригаров, в частности, обещал помочь застройщикам в получении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

31 декабря он был отправлен под домашний арест до 28 февраля 2021 года. Защита обжаловала это решение.

Накануне, 14 января, Саратовский областной суд освободил Пригарова из-под домашнего ареста.

Саратов Андрей Пригаров Андрей Морозов

Новости

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло почти 200 человек

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло почти 200 человек

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

Глава Бурятии отправил в отставку правительство региона

Путин призвал СК РФ оперативно реагировать на новые угрозы

Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский

Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский

Аккаунт российской вакцины в твиттере снова доступен

Аккаунт российской вакцины в твиттере снова доступен

Что произошло за день: четверг, 14 января

Новым и.о. главы "Россетей" назначен Андрей Рюмин из "Ленэнерго"

Новым и.о. главы "Россетей" назначен Андрей Рюмин из "Ленэнерго"
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре не увидели оснований для снятия ограничений в Петербурге

В Роспотребнадзоре не увидели оснований для снятия ограничений в Петербурге

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');