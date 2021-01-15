В Саратове вновь задержали прокурора, проходящего по 2 уголовным делам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров, фигурант двух дел о коррупции, вновь задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Морозов.

"Пригаров задержан в ночь на пятницу, около полуночи, в порядке ст. 91 УПК в рамках расследования второго уголовного дела", - сказал Морозов.

"Это задержание, на наш взгляд, бессмысленное. Пригаров - вдовец, он никуда не скрывался от следствия, у него несовершеннолетний ребенок. К тому же накануне Саратовский областной суд освободил его из-под домашнего ареста. Защита будет обжаловать решение о задержании", - отметил адвокат.

Морозов уточнил, что в пятницу суд должен принять решение о мере пресечения для Пригарова.

Как сообщалось, следствие возбудило два уголовных дела в отношении прокурора по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере), одно было возбуждено 31 декабря 2020 года, второе - 13 января.

Ему инкриминируется получение двух взяток - в 18 млн рублей и в 15 млн рублей. По версии следствия, за незаконное вознаграждение Пригаров, в частности, обещал помочь застройщикам в получении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

31 декабря он был отправлен под домашний арест до 28 февраля 2021 года. Защита обжаловала это решение.

Накануне, 14 января, Саратовский областной суд освободил Пригарова из-под домашнего ареста.