Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

Суд в Саратове не стал арестовывать обвиняемого во взятке прокурора

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саратова отказал в удовлетворении ходатайства следствия и не стал заключать под стражу прокурора Кировского района города Андрея Пригарова – фигуранта двух дел о коррупции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Морозов в понедельник.

"Задержанного и отправленного в ИВС Пригарова выпустили из-под стражи в зале суда. В ИВС он провел три дня. Новую меру пресечения ему не избрали",- сказал Морозов.

Как сообщалось, следствие возбудило два уголовных дела в отношении Пригарова по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере), одно было возбуждено 31 декабря 2020 года, второе – 13 января.

Ему инкриминируется получение двух взяток – в 18 млн рублей и в 15 млн рублей.

По версии следствия, в частности, за незаконное вознаграждение Пригаров обещал оказать застройщикам содействие в получении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

31 декабря прокурор был отправлен под домашний арест до 28 февраля 2021 года. Защита обжаловала это решение. 14 января Саратовский областной суд освободил Пригарова из-под домашнего ареста. 15 января он вновь был задержан. Следствие настаивало на его аресте.

Саратов Андрей Пригаров

Новости по теме

Новости

Машина протаранила группу пешеходов на трамвайных путях в Петербурге

Западные страны призвали освободить Навального

Западные страны призвали освободить Навального

Аспиранта МГУ Мифтахова приговорили к 6 годам колонии

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

ФСИН попросила суд арестовать Навального

ФСИН попросила суд арестовать Навального

Лавров счел реакцию Запада на задержание Навального отвлекающим маневром

Лавров счел реакцию Запада на задержание Навального отвлекающим маневром
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек

ИМЭМО и "Интерфакс" проведут экспертную встречу на тему "Россия в глобальной повестке 46-го президента США"

Следователю по делу о перестрелке в башне "Око" вменили давление на свидетелей

Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');