Суд в Саратове не стал арестовывать обвиняемого во взятке прокурора

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саратова отказал в удовлетворении ходатайства следствия и не стал заключать под стражу прокурора Кировского района города Андрея Пригарова – фигуранта двух дел о коррупции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Морозов в понедельник.

"Задержанного и отправленного в ИВС Пригарова выпустили из-под стражи в зале суда. В ИВС он провел три дня. Новую меру пресечения ему не избрали",- сказал Морозов.

Как сообщалось, следствие возбудило два уголовных дела в отношении Пригарова по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере), одно было возбуждено 31 декабря 2020 года, второе – 13 января.

Ему инкриминируется получение двух взяток – в 18 млн рублей и в 15 млн рублей.

По версии следствия, в частности, за незаконное вознаграждение Пригаров обещал оказать застройщикам содействие в получении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

31 декабря прокурор был отправлен под домашний арест до 28 февраля 2021 года. Защита обжаловала это решение. 14 января Саратовский областной суд освободил Пригарова из-под домашнего ареста. 15 января он вновь был задержан. Следствие настаивало на его аресте.