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Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция может приводить к нарушению психики из-за воздействия на кровеносную и центральную нервную системы человека, но данных об усилении суицидальных наклонностей среди заболевших пока нет, заявил в пятницу экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Сегодня есть данные о том, что в процессе болезни происходят изменения в центральной нервной системе, случаи описаны, но о том, что они ведут к суицидальным явлениям – таких данных нет, мне не удавалось наблюдать в научной литературе, которая сегодня достаточно обширна и в нашей стране, и за рубежом. Там нарушается психика, появляются поведенческие измерения - это есть, это очевидно", - сказал Онищенко "Интерфаксу".

По словам депутата, коронавирус в том числе может приводить к поражению кровеносной системы, что негативно сказывается на кровоснабжении мозга.

"Тромбоцитарные явления, которые там происходят, могут создавать очаговую ишемию центральной нервной системы, и в зависимости от ее локализации могут быть изменения в центральной нервной деятельности", - добавил Онищенко.

Ранее в пятницу СМИ сообщили о самоубийстве больного коронавирусом пациента в одной из больниц Омска. В свою очередь в областном Минздраве заявили о росте склонности к самоубийству у больных COVID-19 из-за нарушений работы головного мозга, вызванных коронавирусной инфекцией.

Геннадий Онищенко коронавирус

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