На острове Русском восстановили подачу электроэнергии после циклона

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии возобновлена на острове Русском, она была прервана в результате аварий на сетях, во время прохождения снежного циклона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Бригады Оборонэнерго закончили ремонт электросетей, поврежденных циклоном. Электроснабжение острова Русский восстановлено в полном объеме в субботу, 16 января", - сказано в сообщении.

Уточняется, что специалисты все еще работают по точечным заявкам от жителей.

Сообщается, что главное причиной отключений на острове стал перехлест проводов из-за сильного ветра.

"Принято решение заменить обычный провод на самоизолирующий, что повысит надежность электроснабжения абонентов. Эти работы начнутся в понедельник", - сказал руководитель агентства газоснабжения и энергетики Приморья Андрей Леонтьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Бригады электриков на острове Русском были усилены по распоряжению губернатора края Олега Кожемяко, чтобы устранить аварии в максимально короткие сроки.

Как сообщалось, с 15 января в Приморском крае действовал снежный циклон, сопровождавшийся сильным ветром. Было зафиксировано порядка 25 отключений электроэнергии, газо- и теплоснабжения.

Проезд автотранспорта обеспечен ко всем населенным пунктам региона.

Ночью на дорогах Приморья работало 205 единиц снегоуборочной техники.

Власти предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед и просят воздержаться от рыбалки. В связи с выходом циклона в Японское море и усилением ветра в Амурском и Уссурийском заливах произошел частичный взлом припайного льда, который вынесло в открытую часть залива Петра Великого.

На 16 января в Приморском крае прогнозируют небольшой снег с ветром до 14 м/с, а в отдельных районах до 22 с порывами до 28 м/с. Во Владивостоке обещают преимущественно без осадков.