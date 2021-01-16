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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
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В России за сутки выявлено 24 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 24 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Еще 24 092 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 590 человек. Общее число жертв достигло 65 085.

Поправились и выписаны 2 млн 936 991 пациент, в том числе 27 311 за последние сутки.

За все время пандемии в РФ было зарегистрировано 3 544 623 эпизода заражения коронавирусом. По этому показателю страна остается на четвертом месте в мире после США (23,5 млн), Индии (10,5 млн) и Бразилии (8,3 млн). Однако согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в занимающей пятую строчку Великобритании уже 3,3 млн зараженных.

В Москве суточный прирост составил 4674. В столице выздоровело ещё 5 639 пациентов, скончались 79 человек.

Новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России. За Москвой следуют Петербург (3253), Московской области (1406). В Нижегородской области 485 новых случаев, в остальных субъектах РФ прирост менее 400.

Хроника коронавируса. Январь.

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