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Семья полицейских в Петербурге спасла от убийства 96-летнюю блокадницу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Петербурге пенсионер МВД с сыном-полицейским спасли соседку, ветерана Великой Отечественной войны.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, накануне на лестничной площадке дома на 4-й линии Васильевского острова неизвестный напал на 96-летнюю пенсионерку. В этом же доме живёт полицейская семья: 23-летний сержант Максим Цветков, который служит в отдельной комендантской роте по охране объектов органов внутренних дел регионального главка МВД, и его отец, полковник Эдуард Цветков (пенсионер МВД, служил в должности заместителя начальника дежурной части главка).

Цветковы были дома и услышали крики о помощи. В подъезде они обнаружили неизвестного с ножом, склонившегося над пожилой женщиной. Они обезоружили злоумышленника и вызвали полицию. До приезда наряда Максим Цветков удерживал агрессора.

Нападавшим оказася ранее судимый за убийство 50-летний мужчина без определенного места жительства, он задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Потерпевшую, жительницу блокадного Ленинграда, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Петербург МВД

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