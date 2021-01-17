Что произошло за день: воскресенье, 17 января

Прилет Алексея Навального и затонувший сухогруз

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Алексей Навальный задержан в Москве. Оппозиционер прилетел в российскую столицу из Берлина, его задержание подтвердила ФСИН. Самолет с Навальным на борту приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево".

- Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Николай Антошкин. Ему было 78 лет. По данным источника, Антошкин был госпитализирован в начале января с коронавирусом.

- У берегов Турции затонул сухогруз. На данный момент спасены шесть человек, двое погибли, четверых продолжают искать. В экипаж входили 12 человек, двое из них - россияне, остальные - украинцы. Сухогруз Arvin был зарегистрирован под флагом Палау, владелец судна - украинская компания Arvin Shipping LTD.

- В России за сутки выявлено 23,5 тыс. заболевших коронавирусом. Скончался за сутки от заболевания 481 человек. В Москве суточный прирост составил 4012, умерли 67 человек. Количество смертей от COVID-19 в столице снизилось по сравнению с предыдущими днями.

- В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор. Ему был 81 год. Легендарный создатель "стены звука" умер от естественных причин в тюрьме, где отбывал срок за убийство.