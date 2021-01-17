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МИД Украины сообщил о 10 украинцах и двух иностранцах на борту Arvin

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В настоящее время продолжаются поиски четырех членов экипажа теплохода Arvin, затонувшего в воскресенье у берегов Турции, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, двое моряков погибли, шестеро были спасены.

Николенко отметил, что десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

Об этом он написал в своем твиттере в воскресенье.

По его словам, украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

Как сообщалось, в воскресенье в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход Arvin. На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина России, сообщил ранее Росморречфлот.

Сухогруз Arvin был зарегистрирован под флагом Палау, следует из данных специализированных сайтов по отслеживанию движения судов Vesselfinder и MarineTraffic.

По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом его захода был определен Бургас (Болгария).

Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

Турция Черное море Arvin Украина

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