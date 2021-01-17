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Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин
Генерал-полковник Николай Антошкин
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России, депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Николай Антошкин скончался в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Дата и место погребения уточняется.

Источник в медицинских кругах сообщил "Интерфаксу", что Антошкин был госпитализирован в начале января с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Антошкин родился в 1942 году в Башкирской АССР.

В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков. Став пилотом, участвовал в авиационном обеспечении войск во время событий 1968 года в Чехословакии. Через год после этого принимал участие в конфликте на советско-китайской границе.

В 1973 году окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, впоследствии также окончил Военную академию Генштаба ВС СССР имени Ворошилова. Впервые в мире провёл синхронную с космическим кораблём съёмку земной поверхности в районе космодрома Байконур.

В 1986 году уже в звании генерал-майора авиации участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получил большую дозу облучения.

Получил звание Героя Советского Союза, удостоен множеств наград, в том числе Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

В 1994 году Антошкину было присвоено воинское звание генерал-полковника. Работал в Госдуме VI и VII созывов, член фракции "Единая Россия", член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Николай Антошкин Госдума

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