На жительницу Новосибирска завели дело из-за таблеток для похудения

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска по факту контрабанды сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба таможенного органа.

Таблетки для снижения веса 43-летняя женщина заказала из Казахстана, указав получателем свою знакомую, говорится в сообщении.

"Для того чтобы забрать посылку, женщина привлекла своего сожителя, гражданина РФ. Оперативники таможни задержали мужчину в момент получения международного отправления в одном из почтовых отделений Советского района (Новосибирска - ИФ)", - заявили в ведомстве.

В посылке общим весом более 4 кг обнаружилось более 200 блистеров с маркировками нескольких препаратов для коррекции веса, всего около двух тысяч капсул.

"Согласно заключению экспертизы, содержание сильнодействующего вещества "сибутрамин" в них составило около 600 граммов", - сказано в сообщении.

Препараты были конфискованы. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).