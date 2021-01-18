Хабаровскому автомобилисту грозит штраф за сбитого насмерть тигра

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае автомобилист сбил насмерть амурского тигра, решается вопрос о его привлечении к административной или уголовной ответственности, ему грозит штраф больше 2 млн рублей, сообщило Минприроды региона.

Тигр - самец, которому было четыре или пять лет - вечером 17 января перебегал трассу Хабаровск-Лидога-Ванино неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Его сбила Suzuki без номеров. Машину и ее водителя уже нашли.

Труп животного доставили в Хабаровск на экспертизу.

В Минприроды края напомнили, что в течение года в регионе на дорогах погибли уже три тигра, все три случая произошли в Нанайском муниципальном районе. Чиновники призвали водителей соблюдать скоростной режим.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей. По данным хабаровского Минприроды, в регионе живут 105-108 амурских тигров.