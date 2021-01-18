Безработный водитель Lexus обстрелял пешеходов в Петербурге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Выборгском районе Петербурга полиция задержала 38-летнего не работающего водителя Lexus по делу о дорожном конфликте со стрельбой, сообщили в региональном управлении в МВД.

По версии следствия, драка произошла около 2:30 17 января во дворе дома по проспекту Культуры. На видеозаписи, которую выложила "Фонтанка", видно, что три пешехода не захотели пропустить ехавший по двору Lexus. После словесного конфликта они посторонились, но один из них ударил проезжавшую машину ногой. Водитель вышел из салона с пистолетом и начал стрелять. Пешеходы его избили.

Полицию на место вызвал водитель. Предварительно установлено, что он стрелял в оппонентов из травматического пистолета "Оса". Пострадавший получил ранения в шею, живот и предплечье, он госпитализирован.

Остальных участников конфликта доставили в полицию. Двое из троих пешеходов оказались безработными, третий работает такелажником. На пешеходов составили административные протоколы. Водитель задержан в соответствии со статьей 91 УПК, оказалось, что раньше он был судим за самоуправство. По факту перестрелки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.