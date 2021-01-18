МС-21 в ходе испытаний в "Жуковском" выкатился за пределы полосы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в подмосковном аэропорту "Жуковский". Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Самолет совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. После посадки самолет выкатился за пределы полосы, но остался цел", - сказал источник. Никто из членов экипажа не пострадал, добавил он.

В пресс-службе компании "Рампорт Аэро", которая управляет подмосковным аэропортом, "Интерфаксу" сообщили, что речь идет "о происшествии в рамках испытательной работы".

"К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу – изменений в расписании не планируется", - сказал представитель "Рампорт Аэро". За подробными комментариями он рекомендовал обращаться в структуры ПАО "ОАК". "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу ПАО "Корпорация "Иркут", которое является разработчиком МС-21.

МС-21 – российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 разрабатывается корпорацией "Иркут" совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Самолет будет выпускаться как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими PW1400G от Pratt&Whitney. 15 декабря 2020 года МС-21 совершил первый полет с ПД-14.

ПД-14 – базовый турбовентиляторный двигатель с тягой на взлете от 9 до 18 т, создается предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

Начало серийного производства самолета неоднократно переносилось, по последним данным – на конец 2021 года. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит". Они повлекли прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".