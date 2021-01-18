По делу о массовом отравлении в Буйнакске задержан директор водоканала

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности директора МУП "Буйнакскводоканала" Абдулвагаба Шарипова, подозреваемого по делу о массовом отравлении жителей Буйнакска (Дагестан) питьевой водой, сообщает пресс-служба СКР.

В ходе расследования было установлено, что Шарипов с 8 октября 2020 года организовал поставку некачественной питьевой воды жителям Буйнакска, в результате они заболели острой кишечной инфекцией, говорится в сообщении.

В настоящее время он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), решается вопрос об его аресте, заявили в СКР.

Как сообщалось, в больницу Буйнакска с 11 января начали поступать пациенты с признаками отравления. Всего к врачам обратились более 300 человек.

По данным Роспотребнадзора Дагестана, отравление произошло из-за некачественной питьевой водопроводной воды, в которой обнаружено ДНК возбудителя дизентерии. В связи с этим временно в Буйнакске закрыты школы и детские сады, а также категорически запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

По данному факту следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ.