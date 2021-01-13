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Возбуждено дело об отравлении десятков детей в Буйнакске

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Дагестане возбуждено уголовное дело о массовом пищевом отравлении детей в Буйнакске. Оно расследуется по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), уточнили в СКР.

Предварительно установлено, что с 9 по 12 января в детскую больницу поступили 55 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления: у них были рвота, диарея и высокая температура.

В СК предполагают, что дети могли отравиться водой, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.

Следственные действия начались в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальную работу водопровода и за качество воды в нем. Роспотребнадзор взял образцы воды для экспертизы.

В Минздраве Дагестана уточнили, что с отравлением госпитализирован уже 71 человек, в том числе 61 ребенок.

О массовом отравлении в городе стало известно 12 января.

Дагестан Буйнакск Минздрав СКР

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