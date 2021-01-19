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На Сахалине уволили чиновника за падение девочки в канализационный люк

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске уволен начальник участка предприятия "Городской водоканал" после того, как 17 января в открытый канализационный колодец провалилась пятилетняя девочка. Директор и главный инженер предприятия получили выговоры, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В воскресенье днем девочка пошла кататься на горку в планировочном районе Луговое и пропала. Ее нашли ночью в открытом канализационном колодце, который она не заметила за сугробом. Девочку доставили в больницу, серьезных травм она не получила.

Виновных наказали по результатам служебного расследования, провести которое потребовал губернатор Валерий Лимаренко. Также по его поручению в области срочно проверили все люки и колодцы.

Сахалинская область Южно-Сахалинск

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