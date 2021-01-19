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Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Умер журналист и телеведущий Игорь Выхухолев, сообщила в фейсбуке его дочь Мария. Ему было 66 лет. Ранее он вел информационную программу "Время" на Первом канале.

Сегодня Игорь Выхухолев не стало. Спасибо, папа, за все.

Опубликовано Выхухолевой Марией Понедельник, 18 января 2021 г.

Причиной смерти ведущего телеканал НТВ назвал проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, в 1991 году защитил степень кандидата исторических наук.

После окончания вуза в 1978 году до 1981 года он работал в Агентстве печати "Новости", затем был корреспондентом и заведующим региональным отделением Гостелерадио в Токио.

С середины 90-х годов он вел информационные программы ОРТ (затем Первого канала), в том числе программу "Время" и выпуски новостей. В 2005-2006 годах он был шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. В 2006 году он перешел на ВГТРК.

Первый канал Останкино ВГТРК Игорь Выхухолев Москва Токио

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