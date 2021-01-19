Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Умер журналист и телеведущий Игорь Выхухолев, сообщила в фейсбуке его дочь Мария. Ему было 66 лет. Ранее он вел информационную программу "Время" на Первом канале.

Причиной смерти ведущего телеканал НТВ назвал проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, в 1991 году защитил степень кандидата исторических наук.

После окончания вуза в 1978 году до 1981 года он работал в Агентстве печати "Новости", затем был корреспондентом и заведующим региональным отделением Гостелерадио в Токио.

С середины 90-х годов он вел информационные программы ОРТ (затем Первого канала), в том числе программу "Время" и выпуски новостей. В 2005-2006 годах он был шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. В 2006 году он перешел на ВГТРК.