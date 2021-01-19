Бюст героя Советского Союза украли с кладбища в Петербурге

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет похитителей бюста героя Советского Союза Василия Мациевича с его могилы на Волковском кладбище.

Как сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД, накануне, 18 января, в полицию обратился мастер участка Волковского кладбища с сообщением о пропаже бюста со стелы на одной из могил. Мужчина полагает, что скульптуру похитили в промежуток между декабрем 2020 года и 17 января 2021-го.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что пропал бронзовый бюст с могилы героя Советского Союза Василия Мациевича.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга в свою очередь добавила, что могила Мациевича отнесена к объектам культурного наследия регионального значения. Расследование дела поставлено надзорным ведомством на контроль.

Мациевич (1913-1981) - военный летчик, полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны.