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"Газпром" постепенно возвращается к нормальному режиму вахты

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Газпром добыча Надым" - вторая по объему производства крупнейшая дочерняя компания газового концерна - готовится к возвращению к обычному графику работы вахтовым способом и отмене обсервации.

"C 1 января мы по Надым-Пур-Тазовскому региону вернулись на первоначальную, традиционную схему перевахтовки наших работников - две недели на две недели. На Бованенковском месторождении пока первый квартал - два месяца на два месяца. Дальше возвращение на традиционную схему месяц на месяц с полным отказом от двухнедельной обсервации наших работников", - приводит тележурнал компании слова генерального директора ООО "Газпром добыча Надым" Игоря Мельникова.

"Дочка" "Газпрома" также сообщила, что развернула масштабное тестирование вахтовиков на антитела к коронавирусу - они есть у почти 29% работников компании.

На прошлой неделе в "Газпроме" заявили, что начали вакцинацию работников, в том числе вахтовиков.

По итогам 2019 года в группе "Газпром" занято 473,8 тыс. человек, в том числе 50,5 тыс. человек работает вахтовым методом. В компаниях группы "Газпром" уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в среднем не превышает 5-8% от общей численности персонала, информировал газовый концерн.

Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
Газпром добыча Надым Газпром Коронавирус Игорь Мельников

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