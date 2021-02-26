"Газпром" с 1 марта возвращает всех сотрудников на рабочие места

Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 марта 2021 года возвращает всех сотрудников на рабочие места, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось, "Газпром" начал вводить ограничительные меры против коронавирусной инфекции в середине марта 2020 года. Большая часть персонала была переведена на удаленную работу. Была увеличена продолжительность вахтовых смен, введена двухнедельная обсервация перед выходом на вахту.

В январе 2021 "Газпром" объявил о начале вакцинации персонала и постепенном возврате к нормальному режиму смены вахтового персонала с отказом от обсервации.

По итогам 2019 года в группе "Газпром" занято 473,8 тыс. человек, в том числе 50,5 тыс. человек работает вахтовым методом.