Сотрудников "Газпрома" начали прививать от коронавируса

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудников компаний "Газпрома" с начала года начали прививать от коронавируса, в том числе прививки получают вахтовики, сообщила на Гайдаровском форуме замначальника управления - начальник отдела ОУР ПАО "Газпром" Ирина Комарова.

Вакцинация вахтовиков, по ее словам, позволит не изолировать их на две недели перед началом вахты.

"В компаниях группы "Газпром" уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в среднем не превышает 5-8% от общей численности персонала. При этом в ряде дочерних обществ нам удалось полностью исключить случаи инфицирования работников", - добавила Комарова.

На конец 2019 года в группе "Газпром" работали 473 800 человек, 50 500 из них работают вахтовым методом.