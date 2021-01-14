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Сотрудников "Газпрома" начали прививать от коронавируса

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудников компаний "Газпрома" с начала года начали прививать от коронавируса, в том числе прививки получают вахтовики, сообщила на Гайдаровском форуме замначальника управления - начальник отдела ОУР ПАО "Газпром" Ирина Комарова.

Вакцинация вахтовиков, по ее словам, позволит не изолировать их на две недели перед началом вахты.

"В компаниях группы "Газпром" уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в среднем не превышает 5-8% от общей численности персонала. При этом в ряде дочерних обществ нам удалось полностью исключить случаи инфицирования работников", - добавила Комарова.

На конец 2019 года в группе "Газпром" работали 473 800 человек, 50 500 из них работают вахтовым методом.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Газпром коронавирус

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